عمل مشروعي بحثي.. الأعلى للجامعات: استبدال مشاريع التخرج لطلاب السنوات النهائية

قال الدكتور أحمد عبد العزيز عضو المجلس الأعلى للجامعات، رئيس جامعة سوهاج، إن مشاريع التخرج لطلاب السنوات النهائية، تم التعامل معها مثل المشروعات البحثية التي ستقدم من الطلاب حيث يتم تقديم عمل مشروع بحثي بدلا من مشروع التخرج مثل طلاب النقل باختلاف احترافية المشروعات وسيقدم للكليات العملية.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، لـ"صدى البلد "، أن بالنسبة لطلاب الدراسات العليا سيتم تحديد موعد امتحاناتهم خلال الفترة المقبلة، وسيتم مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال وضع الجداول.





وكان قد اكد ان كل كلية قررت الآلية التي تناسبها، لاختبار الطلاب سواء كان بحثا علميا أو امتحانا الكترونيا، مشيرا إلى أنه سيتم وضع محاضرات للطلاب قبل نهاية الفصل الدراسي وانطلاق الأبحاث والامتحان الالكتروني.

