برلماني: علينا دعم الأطقم الطبية والتعاون لعبور الأزمة.. فيديو

قال النائب محمد اسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإعلام المصري قام بدور كبير في توعية المصريين باهمية التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" كان هناك حالة من اللامبالاة لدى بعض المصريين وعدم الاهتمام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة في شهر رمضان".





وتابع :" علينا ان نتكاتف ونكون على قلب رجل واحد من اجل عبور الازمة ودعم الأطقم الطبية التي تعتبر خط الدفاع الاول في مواجهة فيروس كورونا ".





وأكد:" لابد من رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية المواجهة لفيروس كورونا".





ولفت إلى أن :" الاعلام في قطر وتركيا لا يشير إلى الإيجابيات والإنجازات الكبيرة التي تنفذها مصر ".



