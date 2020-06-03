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برلمان

الجلسات تبدأ الأحد.. البرلمان يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون لتعديل قانون هيئة الشرطة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:03 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
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فريدة محمد
يأخذ مجلس النواب خلال جلساته العامة التى تبدأ الأحد القادم برئاسة الدكتور علي عبد العال، الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة (4 مواد).


ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام وجود مستشار الفتوى لوزارة الداخلية لعدم تعطيل أعمال المجلس، كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.


ورؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.
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