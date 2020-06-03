شاهد نفق العروبة بعد التطوير وآراء قائدي السيارات.. فيديو

نفق العروبة بطريق صلاح سالم دائرة قسم شرطة انتهت اعمال ردم وتوسعةبطريق صلاح سالم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بعد ان تم تحويله الى مسطح، في الوقت الذى تواصل فيه الجهود لسرعه الانتهاء من العمل على انشاء كوبرى الميرغنى الجديد اعلاه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.





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تم عمل الطبقة الاسفلتية والانتهاء من اللمسات الاخيرة، فيما يقوم النفق بعد تحويلة لطريق مسطح بخدمة عدد كبير من المناطق بشرق القاهرة ، بعد ان تسبب نفق العروبة في الفترة الماضية في تعطل حركة المرور وقت هطول الأمطار وتكدس المياه في النفق الامر الذي يؤثر على حركة المرور.



كانن مرور القاهرة أعلنت غلق نفق العروبة بشكل كامل على مدار الـ ٢٤ ساعة ولمدة الـ ٩ ايام الماضية، تمهيدا للانتهاء من عمليات ردمه نهائيا وتوسيع الطريق، وتم عمل تحويلات مرورية في الاتجاه القادم من طريق المطار يسلك شارع نبيه سليم، والقادم من ناحيه العباسية يسلك شارع الطيران.



