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شاهد نفق العروبة بعد التطوير وآراء قائدي السيارات.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:11 م
نفق العروبة
نفق العروبة
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محمود محسن
عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقريرا جاء من خلاله لقطات لتطوير نفق العروبة وأراء لعدد من المواطنين الذين أبدوا انبهارا بما تم من تطوير نفق العروبة وما قامت به شركة المقاولون العرب من أعمال تطوير.
 
انتهت اعمال ردم وتوسعة نفق العروبة بطريق صلاح سالم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بعد ان تم تحويله الى مسطح، في الوقت الذى تواصل فيه الجهود لسرعه الانتهاء من العمل على انشاء كوبرى الميرغنى الجديد اعلاه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

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تم عمل الطبقة الاسفلتية والانتهاء من اللمسات الاخيرة، فيما يقوم النفق بعد تحويلة لطريق مسطح بخدمة عدد كبير من المناطق بشرق القاهرة ، بعد ان تسبب نفق العروبة في الفترة الماضية في تعطل حركة المرور وقت هطول الأمطار وتكدس المياه في النفق الامر الذي يؤثر على حركة المرور.  

كانن مرور القاهرة أعلنت غلق نفق العروبة بشكل كامل على مدار الـ ٢٤ ساعة ولمدة الـ ٩ ايام الماضية، تمهيدا للانتهاء من عمليات ردمه نهائيا وتوسيع الطريق، وتم عمل تحويلات مرورية في الاتجاه القادم من طريق المطار يسلك شارع نبيه سليم، والقادم من ناحيه العباسية يسلك شارع الطيران.

يأتي ردم نفق العروبة في اطار المشروعات القومية التى تتخدها الدولة من خلال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة والعمل على حل الازمة المرورية.
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