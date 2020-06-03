عمار عبد العظيم: مصر لديها حدثان بارزان يمكنهما استعادة النشاط السياحي سريعا

قال عمار عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بغرفة القاهرة التجارية، إن الخطة التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال وزارة السياحة لدعم هذا القطاع هي خطة محكمة لعدم التخلي عن قطاع السياحة والنهوض به.





واضاف عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك ترويج للسياحة بمناسبة أفتتاح المتحف المصرى الكبير وبمناسبة مسار رحلة العائلة المقدسة وهما ابرز حدثين عملت عليهما وزارة السياحة في الفترة السابقة .





واوضح عبد العظيم ، أن الدولة قامت بتجهيز واعداد هذه الأماكن لاستقبال السائحين، مؤكدا ان هناك خطة من الدولة للترويح لهذه المعالم السياحية .



