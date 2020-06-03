AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمار عبد العظيم: مصر لديها حدثان بارزان يمكنهما استعادة النشاط السياحي سريعا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:18 م
عمار عبد العظيم
عمار عبد العظيم
Advertisements
إبراهيم القادري
قال عمار عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بغرفة القاهرة التجارية، إن الخطة التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال وزارة السياحة لدعم هذا القطاع هي خطة محكمة لعدم التخلي عن قطاع السياحة والنهوض به.

واضاف عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك ترويج للسياحة بمناسبة أفتتاح المتحف المصرى الكبير وبمناسبة مسار رحلة العائلة المقدسة وهما ابرز حدثين عملت عليهما وزارة السياحة في الفترة السابقة .

واوضح عبد العظيم ، أن الدولة قامت بتجهيز واعداد هذه الأماكن لاستقبال السائحين، مؤكدا ان هناك خطة من الدولة للترويح لهذه المعالم السياحية .

وتابع : أن استئناف النشاط السياحى علي مستوى العالم يتوقف علي عودة الطيران فاذا عاد الطيران للعمل ستعود السياحة للعمل من جديد في اسرع وقت، موضحا أن اجهزة الدولة تعمل علي إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال عودة السياحة الداخلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبة السياحة والطيران:على القطاع التعايش مع كورونا بالإجراءات الوقائية

ترشيحاتنا

إصابة ملكة جمال مصر بفيروس كورونا

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

يالطيف مائة مرة.. علي جمعة يوضح حكم الذكر بأرقام معينة

الصحة توجه تحذيرا لأصحاب الوزن الزائد بخصوص فيروس كورونا

تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة في الامتناع عن سداد نفقة ابنته

بعد تواصل الزمالك معه.. محمد شبانة: الأهلي يغري وليد أزارو لتمديد عقده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاء وجهها باللون الأسود.. 5 صور لـ مريم حسن

بجنيه واحد.. وصفتان لإزالة النمش في المنزل

بالصور.. نداء عاجل من محامي جورج فلويد.. ووعيد لـ3 متورطين في قتل الضحية