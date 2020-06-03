أبو زيد: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في مواجهة أزمة كورونا..فيديو

قال مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه، اعطى دفعة كبيرة جدا للدولة فى مواجهة ازمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الدولة إنتهت من الجزء الأولي الخاص بالسياسات المالية والنقدية.
وأضاف مصطفى أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر يتبقى لها تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، والتي تساعد فى تعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المضري على الإستدامة.
وأضاف مصطفى أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر يتبقى لها تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، والتي تساعد فى تعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المضري على الإستدامة.
وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن المرحلة الثانية تدخل في الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامه 2030، في أبعادها الثلاثة، سواء كان فى البعد الاقتصادي أو اجتماعي أو البيئي.
وأكد أن اجتماع وزارة الصناعة مع رئيس الوزراء يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات العامة والخاصة، لتوجيههم نحو الانتاج وزيادتة، لسد احتياجات السوق المحلية وتوجية الفائض إلى الخارج.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تهدف قبل أزمة فيروس كورونا فى زيادة حجم الصادرات خلال الاعوام القادمة، إلى 55 مليار دولار، موضحا أهمية التوسع فى انتاج المستلزمات الطبية والملابس الجاهزة.
وأكد أن اجتماع وزارة الصناعة مع رئيس الوزراء يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات العامة والخاصة، لتوجيههم نحو الانتاج وزيادتة، لسد احتياجات السوق المحلية وتوجية الفائض إلى الخارج.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تهدف قبل أزمة فيروس كورونا فى زيادة حجم الصادرات خلال الاعوام القادمة، إلى 55 مليار دولار، موضحا أهمية التوسع فى انتاج المستلزمات الطبية والملابس الجاهزة.