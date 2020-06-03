أبو زيد: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في مواجهة أزمة كورونا..فيديو

وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن المرحلة الثانية تدخل في الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامه 2030، في أبعادها الثلاثة، سواء كان فى البعد الاقتصادي أو اجتماعي أو البيئي.



وأكد أن اجتماع وزارة الصناعة مع رئيس الوزراء يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات العامة والخاصة، لتوجيههم نحو الانتاج وزيادتة، لسد احتياجات السوق المحلية وتوجية الفائض إلى الخارج.



وأشار إلى أن الحكومة كانت تهدف قبل أزمة فيروس كورونا فى زيادة حجم الصادرات خلال الاعوام القادمة، إلى 55 مليار دولار، موضحا أهمية التوسع فى انتاج المستلزمات الطبية والملابس الجاهزة.



