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تعليم

آخر موعد 7 يونيو.. جامعة القناة: نتواصل هاتفياً مع الطلاب الذين لم يقدموا أبحاثهم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:20 م
جامعة القناة
جامعة القناة
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نهلة الشربيني
قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة قامت بوضع جداول الامتحانات النظرية والشفوية، مشيرة إلى أنها حرصت خلال وضع الجداول علي إتاحة الفرصة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
وأشارت إلى أن آخر موعد لتسليم الأبحاث هو يوم 7 يونيو المقبل حيث أن هناك كنترولا مخصصا للتواصل مع الطلاب الذين لم يقوموا برفع الأبحاث حتى الآن بحيث سيتم منح  لهم فرصة حتى يوم 11 يونيو المقبل يسلموا خلالها الأبحاث.

وكان قد قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا يمكن الاتفاق على نوع البحث أو المشروع المقرر على الكليات كبديل للامتحانات والذي اقره المجلس الأعلى للجامعات اليوم، لاختلاف الأنظمة والبرامج الدراسية في كل كلية.

وتوضح انه تمنح الجامعات مطلق الحرية لتحديد نوع البحث الرسائل البحثية هي بديل للامتحانات الشفوية والتحريرية.

وأضاف "عبد الغفار" خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كل جامعة تقوم بوضع الضوابط لتقييم تلك الرسائل مع التأكيد أن هذا البحث النقابي ستتم مراجعته من أعضاء هيئة التدريس وتلتزم الجامعات بتقييم دقيق حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع الاقتباس.
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