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اقتصاد

نشرة خدمات صدى البلد.. اليوم بدء التسجيل لحجز 1359 شقة بمشروع JANNA.. الإعفاء من غرامات التأخير لأقساط الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. وهذا موعد صرف مرتبات يونيو

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:00 ص
نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد
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مايكل عياد
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري نشرته الاقتصادية الخدمية، التي تشمل أبرز الخدمات الاقتصادية الهامة المقدمة من الموقع للقراء، ويأتي في مقدمتها أن اليوم آخر فرصة للتسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 شقة بمشروع "JANNA" فى 6 مدن جديدة، وإليكم أبرز الموضوعات اليوم:


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اليوم، الخميس 4/6/2020، وحتى الساعة 11:59 مساءً، يعد آخر فرصة للتسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم فى تملك السكن الخاص.


أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم بمناسبة قرب انتهاء العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة، ويبدأ اعتبارًا من الاثنين ١٥ يونيو، وقد تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.


كما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهرين، تبدأ من اليوم، الخميس الموافق 4 يونيو، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.


أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك، تُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم خفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذي يساعد في تشجيع الصناعة، وتقليل تكلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، خاصة مع التوجه العالمي للتعايش مع أزمة «كورونا».
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