نحتاج مواصلة الالتزام.. نبيل الحلفاوي يعلق على بيان الصحة.. شاهد

علّق الفنان نبيل الحلفاوي على بيان وزارة الصحة والسكان ونزول أعداد الإصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.





وغرّد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏هل بدأ هبوط المنحني بما يعني أن الذروة كانت الأسبوع الماضي؟ أم أن الالتزام بالكمامات بدأ يظهر أثره؟ أم سبب آخر؟ ننتظر إفادة المتخصصين".

وتابع "ملحوظة: ما زالت الأرقام عالية وتشكل ضغطا على المنظومة الصحية ونحتاج مواصلة الالتزام بالاحتياطات المشددة".







إقرأ أيضا : العالم لم يتحمل توابع الغلق.. نبيل الحلفاوي يوضح سبب عدم تطبيق حظر التجول بالنهار.





وسجلت وزارة الصحة المصرية اليوم 109‪7 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاه وارتفعت حالا الشفاء والخروج من المستشفى لتصل إلي7350حالة حتي الأن .



