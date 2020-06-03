نحتاج مواصلة الالتزام.. نبيل الحلفاوي يعلق على بيان الصحة.. شاهد

علّق الفنان نبيل الحلفاوي على بيان وزارة الصحة والسكان ونزول أعداد الإصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.
وغرّد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "هل بدأ هبوط المنحني بما يعني أن الذروة كانت الأسبوع الماضي؟ أم أن الالتزام بالكمامات بدأ يظهر أثره؟ أم سبب آخر؟ ننتظر إفادة المتخصصين".
وتابع "ملحوظة: ما زالت الأرقام عالية وتشكل ضغطا على المنظومة الصحية ونحتاج مواصلة الالتزام بالاحتياطات المشددة".
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وسجلت وزارة الصحة المصرية اليوم 1097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاه وارتفعت حالا الشفاء والخروج من المستشفى لتصل إلي7350حالة حتي الأن.