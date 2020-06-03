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فن

نحتاج مواصلة الالتزام.. نبيل الحلفاوي يعلق على بيان الصحة.. شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:46 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

علّق الفنان نبيل الحلفاوي على بيان وزارة الصحة والسكان ونزول أعداد الإصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي. 

وغرّد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏هل بدأ هبوط المنحني بما يعني أن الذروة كانت الأسبوع الماضي؟  أم أن الالتزام بالكمامات بدأ يظهر أثره؟ أم سبب آخر؟ ننتظر إفادة المتخصصين".

وتابع "ملحوظة: ما زالت الأرقام عالية وتشكل ضغطا على المنظومة الصحية ونحتاج مواصلة الالتزام بالاحتياطات المشددة".


إقرأ أيضا : العالم لم يتحمل توابع الغلق.. نبيل الحلفاوي يوضح سبب عدم تطبيق حظر التجول بالنهار. 


وسجلت وزارة الصحة المصرية اليوم 109‪7 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاه وارتفعت حالا الشفاء والخروج من المستشفى لتصل إلي7350حالة  حتي الأن.


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