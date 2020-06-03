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أخبار العالم

اعتقال رئيس البلاد الأسبق.. شرطة الإكوادور أخذته من منزله لهذه الأسباب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:06 م
رئيس الاكوادور السابق
رئيس الاكوادور السابق
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محمد علي
اعتقلت قوات الأمن في الإكوادور، رئيس البلاد الأسبق عبد الله بوكرم فيما يتعلق بتحقيق فساد مرتبط بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة.

وقالت جهات الإدعاء المدنية إن اعتقال الرئيس جاءت على خلفية اخبارية عن وجود سلاح لديه، وتهم اختلاس وشراء مستلزمات طبية تتعلق بالجائجة التي تضرب البلاد.


وبتفتيش الشرطة لفيلا بوكرم في مدينة جواياكيل وجدت مسدس يمتلكه بشكل غير قانوني، في مخالفة لقوانين السلاح في البلاد.


ولفتت وسائل الإعلام إلى أن السلطات المعنية ستبدأ في استجواب الرئيس،وخلال ذلك ستتم عمليات تفتيش لكل ما يخص الرجل من ممتلكات.

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