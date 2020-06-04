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اقتصاد

بدء الإعفاء من غرامات التأخير لأقساط الوحدات السكنية بالمدن الجديدة

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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امنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهرين، تبدأ من اليوم الخميس الموافق 4 يونيو الجارى، للإعفاء من سدادغرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

ويأتي ذلك طبقًا لما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.

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وأشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان.

وتابع هلال، أنه بالنسبة للوحدات السكنية، أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة، موضحًا أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة – لا تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان).
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