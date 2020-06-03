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دول العالم عانت من كورونا.. التموين: مصر قدمت تخفيضات 15% في المعارض رغم الأزمة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:55 م
المهندس أيمن حسام
المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين
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محمود محسن
أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، أن الوزارة، شاركت- من خلال مبادرة "أهلا رمضان"- مع 1900 سوبر ماركت، مؤكدا أن كل المنتجات كانت متوفرة في المعارض وبخصومات تصل إلى نحو 15%.

وأضاف حسام الدين خلال مداخلة عبر تطبيق skype لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه لكي تضمن استقرار الاسعار يجب أن يكون هناك مخزون واحتياط كاف.

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وأوضح مساعد وزير التموين، أنه في عام 2014 عندما تولى الرئيس السيسي المسئولية؛ كان مشروع الصوامع، أول مشروع قام به، مؤكدا أن ذلك ساهم في عدم وجود أزمة بمصر مثلما حدثت في دول العالم. 

وأشار المهندس أيمن حسام الدين إلى أن دول العالم عانت من ازمات على مستوى الغذاء هذا العام بعد أزمة كورونا، ولكن مصر قامت بعمل تخفيضات على السلع؛ وذلك بفضل الخطة الإستراتيجية التي وضعتها في عام 2014. 

وقال مساعد وزير التموين إن مصر نجحت في تجاوز أزمة كورونا دون أن يشعر المواطن بأي مشاكل.
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