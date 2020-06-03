دول العالم عانت من كورونا.. التموين: مصر قدمت تخفيضات 15% في المعارض رغم الأزمة





وأضاف حسام الدين خلال مداخلة عبر تطبيق skype لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه لكي تضمن استقرار الاسعار يجب أن يكون هناك مخزون واحتياط كاف.





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وأوضح مساعد وزير التموين، أنه في عام 2014 عندما تولى الرئيس السيسي المسئولية؛ كان مشروع الصوامع ، أول مشروع قام به ، مؤكدا أن ذلك ساهم في عدم وجود أزمة بمصر مثلما حدثت في دول العالم.





وأشار المهندس أيمن حسام الدين إلى أن دول العالم عانت من ازمات على مستوى الغذاء هذا العام بعد أزمة كورونا ، ولكن مصر قامت بعمل تخفيضات على السلع؛ وذلك بفضل الخطة الإستراتيجية التي وضعتها في عام 2014.



