اليوم.. إعلان الجدول الزمني لطلاب الفصل البيني والصيفي بالتعليم المدمج في القاهرة

أعلن الدكتور الحسين عبد المنعم، مستشار التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن أن الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي "البيني"، والصيفي" للدارسين المركز، سيعلن اليوم الخميس، لافتا إلى أنه تم الاستقرار على أن يكون الامتحانات بنظام الأبحاث.





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وأَضاف "عبد المنعم"، لـ"صدى البلد"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد امتحانات دور مارس، مؤكدا على انتظار قرار الجامعة في عن موعد الامتحانات وكذلك هل سيتم بالشكل التقليدي أم بنظام الرسائل البحثية.



