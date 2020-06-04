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تعليم

اليوم.. إعلان الجدول الزمني لطلاب الفصل البيني والصيفي بالتعليم المدمج في القاهرة

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:01 ص
مركز التعليم المدمج
مركز التعليم المدمج
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عبد الله علي
أعلن الدكتور الحسين عبد المنعم، مستشار التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن أن الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي "البيني"، والصيفي" للدارسين المركز، سيعلن اليوم الخميس، لافتا إلى أنه تم الاستقرار على أن يكون الامتحانات بنظام الأبحاث.

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وأَضاف "عبد المنعم"، لـ"صدى البلد"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد امتحانات دور مارس، مؤكدا على انتظار قرار الجامعة في عن موعد الامتحانات وكذلك هل سيتم بالشكل التقليدي أم بنظام الرسائل البحثية.

وأشار مستشار التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إلى أن الكليات تدرس الموضوعات البحثية لعرضها على الطلاب خلال الأسبوع المقبل، وطريقة رفع الرسائل البحثية، وكافة التفاصيل.
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