أخبار الحوادث.. النائب العام يحيل طبيبا ووالد ثلاث فتيات للمحاكمة الجنائية.. تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:









النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة

أمر النائب العام بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكاب الأول جناية ختانهن -ولم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- واشتراك الثاني معه بطريقَي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، بعد ثماني وأربعين ساعة أنجزت خلالها التحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة في الامتناع عن سداد نفقة ابنته

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الصادر بحق الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









حبس 10 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة أمن الدولة حبس 10 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









السيطرة على حريق محدود بفرن تعقيم بمستشفى صدر المنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية اليوم من السيطرة علي حريق محدود نشب في فرن تعقيم داخل مستشفي صدر المنصورة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









ماس كهربائى.. السيطرة على حريق فى منزل بقها.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع بمنزل سكني بعزبة الزهار التابعة لمدينة قها، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









أمر بغلق الجروبات .. مجلس الدولة يلزم أعضاءه بعدم مخاطبة أية جهة إلا من خلال الإدارة