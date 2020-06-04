يصعب انضمامه للمعسكرات.. شوقي غريب : احتراف رمضان صبحي يضر بمنتخب مصر.. فيديو

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن رأيه في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي واحترافه في الدوري الأوروبي.
وقال غريب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن بقاء صبحي في الدوري المصري سيخدمه ويخدم المنتخب.
وأضاف غريب، أن رمضان صبحي خرج من بطولة كأس الأمم الإفريقية نجما كبيرا وذا شعبية متضاعفة، والرقم المطلوب فيه ليس مبالغا فيه ولكنه قيمته.
وأشار غريب الى أنه اذا استطاع الأهلي دفع قيمة رمضان صبحي وبقاءه في القلعة الحمراء فلابد أن يفعل ذلك سريعاََ.
وأكمل: بقاء اللاعب في مصر سيسهل تواجده مع المنتخب في جميع المعسكرات، وذلك لتواجده في مصر، ولكن احترافه سيجعلنا نتغاضى عن تواجده في بعض المعسكرات ونضطر للموافقة على بعض شروط النادي بسبب حسن العلاقات.
وتابع غريب: نجهز أنفسنا لتقديم شيء مميز في أولمبياد طوكيو وليس المشاركة الشرفية فقط.