أنت فخر لينا.. رسالة مجدي يعقوب للطبيب معالج مرضى كورونا المصاب بالعمى|شاهد

كشف الدكتور محمود سامي، الطبيب المصاب بالعمي نتيجة ضغط العمل في علاج مرضى فيروس كورونا، كواليس المكالمة الهاتفية التي جمعته مع الدكتور مجدي يعقوب





وقال محمود سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب الدكتور مجدي يعقوب وتحدث إليه.





وأضاف محمود سامي:" الدكتور مجدي يعقوب قال لي إنه سيقوم بزيارتي عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، وقال لي انه يتابع حالتي واكد لي أنني فخر للأطباء، ورمز من رموز الطب في مصر".





وأوضح محمود سامي:" مجدي يعقوب قال لي إنه يُقدِّر التضحية التي قمت بها خلال عملي، وانه مستمر في دعمي وسيقوم بزيارتي فور انتهاء جائحة فيروس كورونا ".





وأكمل محمود سامي:" كما تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور محمد غنيم؛ لدعمي".



