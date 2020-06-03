AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أنت فخر لينا.. رسالة مجدي يعقوب للطبيب معالج مرضى كورونا المصاب بالعمى|شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:42 م
محمود سامي الطبيب
محمود سامي الطبيب المصاب بالعمى
Advertisements
هاني حسين
كشف الدكتور محمود سامي، الطبيب المصاب بالعمي نتيجة ضغط العمل في علاج مرضى فيروس كورونا،  كواليس المكالمة الهاتفية التي جمعته مع الدكتور مجدي يعقوب.

وقال محمود سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب الدكتور مجدي يعقوب وتحدث إليه.

وأضاف محمود سامي:"  الدكتور مجدي يعقوب قال لي إنه سيقوم بزيارتي عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا،  وقال لي انه يتابع حالتي واكد لي أنني فخر للأطباء، ورمز من رموز الطب في مصر".

وأوضح محمود سامي:" مجدي يعقوب قال لي إنه يُقدِّر التضحية التي قمت بها خلال عملي، وانه مستمر في دعمي وسيقوم بزيارتي فور انتهاء جائحة فيروس كورونا ".

وأكمل محمود سامي:" كما تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور محمد غنيم؛ لدعمي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية طبيبة الإسماعيلية.. تطوعت لمواجهة كورونا.. فتطاول عليها جيرانها

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات

نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور

الرئيس السيسي يقدم هدية للطبيب كفيف كورونا.. شاهد

أخبار التوك شو.. موعد صرف معاشات يونيو.. الصحة تزف بشرى سارة عن نسب شفاء كورونا.. تفاصيل عودة النشاط الكروى

بدأت أشوف خيال ومستمر في العلاج.. الطبيب المصاب بالعمى يكشف تطورات حالته الصحية

ترشيحاتنا

الموجة الثانية لـ كورونا ستكون أضعف..أستاذ علم الأوبئة: الفيروسات لها دورة حياة.. فيديو

فاروق الباز: الوصول إلى لقاح ضد كورونا حاليا صعب.. والحديث عن تخليق الفيروس «تضييع وقت»

المالية: صرف المرتبات منتصف يونيو

"إدارة أزمة كورونا" تؤجل قرارها بشأن فتح المساجد للاجتماع المقبل

أخبار الفن.. حالة رجاء الجداوي داخل العناية المركزة.. نجاة زوجة السقا من الاصابة بـ كورونا

على طريقة محمد رمضان.. عمرو جمال يستعرض سيارته الجديدة

AdvertisementS

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

الحكومة: الإعلان عن خطة عودة الصلاة بالمساجد والأنشطة الرياضية والطيران الأسبوع المقبل

28 ألف حالة .. الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

عداد كورونا في مصر.. 28615 إصابة و7350 "تعافي" و1088 وفاة

رئيس سياحة البرلمان: نتوقع عودة حركة الطيران يوليو أو أغسطس بإجراءات احترازية مشددة

في أول ظهور لها.. الزوجة الثالثة لـ حسن حسنى تكشف تفاصيل خاصة عن الراحل

تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة في الامتناع عن سداد نفقة ابنته

النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة

يزيد من كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من هذا الدواء

الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يعلن تطورات حالتها في العناية المركزة

الصحة العالمية: تراجع الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

مظاهرات جورج فلويد تجتاح أثينا .. واشتباكات بين المحتجين والشرطة اليونانية | صور

بدون مكياج.. شيرين رضا بإطلالة بسيطة تسحر القلوب