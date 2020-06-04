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أضرار صحية خطيرة.. غسل «الجوانتي» والكمامة بالماء والصابون وتقطيعهما قبل التخلص منهما ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:08 ص
الجوانتي والكمامات
الجوانتي والكمامات
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إبراهيم القادري
عرض برنامج "مساء دى إم سى"، تقريرا يوضح الأسلوب الآمن في التعامل مع الجوانتي والكمامات في المنازل وكيفية التخلص منها.

وأبرز التقرير المذاع على قناة "دى إم سى"، ضرورة أن نقوم بغسل الجوانتي والكمامة بالماء والصابون لمدة تتراوح بين 40 إلى 60 ثانية قبل التخلص منهما.


وذكر التقرير، أهمية تقطيع الجوانتي والكمامة بعد غسله بالماء والصابون لمنع أي فرصة تسمح لأي شخص باستخدامهما مرة أخرى.


وأشار إلى ضرورة غسل وتقطيع الكمامة والجوانتي وأن نقوم بوضعهما في كيس ونقوم بالتخلص منهما في القمامة.


واستكمل أن وزيرة البيئة حذرت من عدم التخلص الآمن للكمامات والجوانتي والتي من شأنها أن تنتج عنها آثار صحية خطيرة.

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