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بين الناس

أهالي طنطا يطالبون بعدم نقل موقف فيشا شوني بالغربية

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن عنتر أحمد عبد العال ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين عدم  نقل موقف فيشا شوني والذى يخدم عشرات الآلاف من المواطنين بقري مركز طنطا بمحافظ الغربية.
 

وقال فى رسالته : نحن أهالى طنطا التابعة لمحافظ الغربية نناشد المسئولين عدم نقل موقف فيشا شونى والذي يخدم عشرات الآلاف من المواطنين بقري مركز طنطا وقري، مركز تلا منوفيه وقري مركز كفرالزيات .




ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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