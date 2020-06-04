نائب وزير التعليم العالي: استديو التصميم الدولي المصري يعد ثمارًا دوليًا مشتركًا

قال الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات أن استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس يعد من ثمار تعاون دولي مشترك استمر لاكثر من عقد من الزمان بذل فيه أساتذة العمارة المصريين بجامعة عين شمس جهدنا كبيرا في دعم رؤية التعليم الدولي وعلى رأسهم الدكتور ياسر منصور رئيس قسم الهندسة المعمارية السابق واحد اهم المحكمين الدوليين في مجال العمارة .





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يذكر انه قد شارك في ادارة تحكيم مشروع المتحف المصري الجديد و الدكتور أشرف عبد الحسن استاذ العمارة الشهير والدكتورة غادة فاروق رئيس قسم التخطيط العمراني و عضو اللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والدكتور أحمد خالد منسق استديو التصميم الدولي بالإضافة إلي باقة من الهيئة المعاونة النشطة .





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وذلك الجهد أثمر في النهاية عن إنشاء اول استديو تعليم دولي من نوعة في مجال العمارة و التصميم الحضاري من خلال اتفاقي تعاون ثلاثية وقعت بينكل من جامعة عين شمس و جامعتى كليمنسون الأمريكية وغوازنج الصينية لإنشاؤة ويهدف إلي تعاون طلاب الجامعات الثلاث فى مشروعات استثنائية و ذات طابع دولي و لها بعد قومى يساهم فى حل المشاكل التى تواجه الدول.





وأضاف الدكتور ايمن عاشور أن استديو التصميم الدولي قام بعدد من الانجازات خلال الاعوام الماضية شارك الطلاب في العديد من المشروعات الدولية والتي يعد من اهمها تطوير مدينة الاقصر تحت رعاية محافظ الأقصر حيتن ذاك اللواء سمير فرج و تطوير نزلة السمان و مثلث ماسبيرو في مصرو الذي كرمت طلابة في معرض الاهرام العقاري في 2016





وصرح الدكتور أيمن فريد حمزة مدير استوديو التصميم الدولي بكلية الهندسه جامعه عين شمس موضحا أن ستديو التصميم الدولى يشارك فيه طلاب كلية الهندسة بالجامعات الثلاث فى حل وتطوير اى مشاكل داخل بلدانهم بشرط أن تكون مشاريع قومية واخر مشروعات استديو التصميم الدولي كانت بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة شالستون و بدعم من الجكومة الامريكية ممثلة في بلدية المدينة لدراسة امكانية حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمدينة من خلال التصميم المعاماري و الحضري و الميكانيكي و قد شارك في المشروع عديد من الاساتذة من التخصصات الهندسة المختلفة لدعم الطلاب والذي نوقش في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2019.





و ذكر الدكتور ايمن فريد ان الحكومة المصرية وادارة الجامعة قدمت ولاتزال الدعم الكامل لإنجاح مسيرة الاستديو عبر السنوات المختلفة و قد قام الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق بتقديم الدعم النقدي واللوجستي للطلاب والاساتذة من اجل تمثيلهم المشرف في الولايات المتحدة الأمريكية .كما استضاف اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق الطلاب الدوليين تحت رعاية المحافظة في استقبال يضع مصر في موقعها الدولي الصحيح.





وأشاد الدكتور أيمن بدور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بتقديم كل اعمال الدعم المالي و اللوجستي و التكنولوجي لدعم استمرار عمل الإستديو علي الرغم من الصعوبات التي واجهتها العملية التعليمية نظرا لظهور فيروس كورونا المستجد و تابع عن قرب سياسات وآليات العمل وبتوجية من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب تم رعاية الاستديو وجلساتة وعمل جميع التسهيلات الممكنة لعملة في هذا العام





وركز استديو تصميم الدولي علي تقديم مشروعا يعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان الصينية و كيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة ، حيث أن طلاب هندسة عين شمس قاموا بعمل تصميم يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة احتواء المشكلات الكبرى و الطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة على مستوى المدينة من خلال معايير خاصة للتصميم المعماري وحيث إن مدينة ووهان غير مؤهلة ويوجد بها تكدس مروري عال وكثافة سكانية كبيرة منوها بأن التصميم يجعل المدينة أكثر أمانا.





وصرح الدكتور احمد خالد منسق الأستديو أن أستوديو التصميم الدولي يتميز بإتاحة الفرصة لشباب الهيئة المعاونة للمشاركة في فرص التعليم الدولي وقد شارك في ذلك كثير من اعضاء الهيئة المعاونة علي راسهم المهندسة مي عادل والمهندسة ندي طارق والمهندس مؤمن ناصر وعميد كلية هندسة جامعة عين شمس الدكتور ضياء خليل يحرص علي توفير تلك الفرص لشباب الهيئة المعاونة بالجامعة ياعتبارهم نواة المستقبل للجامعة.