نشرة البرلمان: سياحة النواب تتوقع عودة الطيران في أغسطس.. وغرامات جديدة تنتظر مخالفي كورونا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 3 يونيو:بإجمالي 3.5 مليون جنيه.. تضامن البرلمان توافق على موازنة المجلس القومي لمكافحة الإدمانبشرى خير.. برلمانية: مصر من أوائل الدول التي ستتعافى سريعا من آثار كورونابعد وصوله لـ 16 جنيهًا.. برلماني: هبوط سعر الدولار إلى 13.5 جنيه خلال عامينصحة البرلمان: تناول أدوية المناعة دون داع يسبب أعراضا جانبية خطيرةرئيس سياحة البرلمان: نتوقع عودة حركة الطيران يوليو أو أغسطس بإجراءات احترازية مشددة16 مشروع قانون و6 قرارات جمهورية.. ننشر جدول جلسات النواب الأسبوع المقبلغرامات تصل لـ 10 آلاف جنيه.. البرلمان يحسم عقوبات مخالفي إجراءات كورونا الأحد المقبل