على نفقة الدولة.. أحمد موسى يطالب بعلاج مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة.. فيديو

طالب الإعلامى أحمد موسى، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بـ التصريح للمعامل الخاصة بعمل تحليل فيروس كورونا للمواطنين، وفتح المستشفيات الخاصة للمواطنين غير القادرين.





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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن تكلفة المستشفيات الخاصة التى ستعالج غير القادرين من فيروس كورونا يجب أن تتحملها وزارة الصحة.





وأوضح أحمد موسى، أنه يوجه هذه الرسائل لوزيرة الصحة، معلقًا " انا بقول الكلمتين بخلص ضميري أمام الله .. لآن الله شاهد عليا" وتابع أحمد موسى : الدولة فيها فلوس و الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا".





ولفت أحمد موسى، إلى أن ما يحدث فى أيران غير مريح ومرعب، وأكد أن الوضع مقلق وضمايرنا تلزمنا الحديث بكل وضوح عن أزمة فيروس كورونا بهذه الطريقة.





وأشار أحمد موسي، إلى أن، وزيرة الصحة تتخذ القرار الأفضل ولكني اتحدث بما فى ضميري.