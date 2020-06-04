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برلمان

نساء مصر: تعيين 5 مستشارات بالنيابة الإدارية دليل قاطع على كفاءتهن

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:01 ص
منال العبسي
منال العبسي
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أحمد أيمن
أكدت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن تعيين 5 من المستشارين السيدات مديرات لعدد من النيابات الإدارية، أكبر دليل على كفاءتهن في الملف القضائي.

وقالت العبسي، إن هؤلاء السيدات أثبتن جدارتهن في تولي العمل القضائي، ولمجهوداتهن وكفاءتهن تم تعيينهن مستشارات لمديرات النيابة الإدارية.

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وتوجهت العبسي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مجهوداته وتوجيهاته المباشرة بتمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، وإعطائها الفرص الكاملة حتى تثبت جدارتها وحسن تعاونها ومشاركتها في قاطرة التنمية التى تقودها الدولة، وإثبات كفاءتها في إيجاد حلول للعديد من المشكلات والملفات الشائكة.
 
وأشارت إلى أن المرأة المصرية ساهمت خلال السنوات الماضية في وضع خطط وإستراتيجيات استطاعت من خلالها اقتحام أكبر المجالات والتصدي للمشكلات والتعامل معها بأسلوب علمي.

وأكدت العبسي، أنه من اللافت تطرق هذه التعيينات الجديدة لمحافظات الصعيد حيث تم تعيين المستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان، مديرًا لنيابة أسيوط القسم الأول، لافتة إلى أنها تعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هيئة النيابة الإدارية.

وطالبت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بتكريم المستشارات الجدد، لتميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية، منوهة إلى أنهن على درجة من الكفاءة والمسئولية التي تجعلهن يستحققن تلك التقديرات.
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