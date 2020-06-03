تأثير هرمون الاريسين على السمنة و الداء السكري.. خبيرة تجيب

حصلت الباحثة حنان مصطفى عبدالله المدرس المساعد بكلية طب طنطا على درجه الدكتوراة بعد اجتيازها مناقشة رسالة مهمة تناولت دراسة عن تأثير هرمون الاريسين على السمنة و الداء السكري.





وقد أشرف على الرسالة الدكتور محمود الخولى أستاذ الفسيولوجي بكليه طب طنطا والدكتورة سحر أحمد الصاوي لأستاذ الفسيولوحي بكليه طب طنطا والدكتوره عبير عابد أحمد استاذ مساعد فسيولوجي بكليه طب طنطا، وضمت لجنة الحكم الدكتور محمد حسين إبراهيم أستاذ الفسيولوجي بجامعة الزقازيق وسحر أحمد الصاوي والدكتوره إيناس محمد البنداري استاذة الفسيولوجي بكليه طب طنطا.





توصلت الدراسة الى أهمية هرمون الاريسين في علاج حالات السمنة والداء السكري من النوع الثاني وذلك بعد تحسن نتائج حيوانات البحث المعاجلة بالهرمون.



