برلماني: الدولة قدمت دعمًا غير مسبوق لقطاعي الصناعة والسياحة

أشاد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدعم الذي توليه الحكومة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مميزات للقطاع غير مسبوقة.





وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دعم الحكومة للقطاع الصناعي كان له الفضل في وقوف العديد من المصانع على قدمها في ظل أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن العديد من الصناعات عادت مرة أخرى للعمل بفضل تلك المميزات والحوافز التي وفرتها الدولة للقطاع.





وتابع عضو لجنة الصناعة قائلا: "أكثر القطاعات التي استفادت من دعم الدولة، هما القطاع الصناعي والسياحي، من خلال عدد من المبادرات المهمة، التي جعلت العجلة تدور في تلك القطاعات".





وأشار إلى أنه بفضل الحوافز استطاعت القطاعات الحفاظ على العمالة، التي تمثل القوة الشرائية وحالة الهدوء الاجتماعي.



