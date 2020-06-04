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رياضة

أمنية حياتي ارتداء قميصه.. أحمد سامي: الحظ لم يحالفني في اللعب للنادي الأهلي ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:05 ص
أحمد سامي،
أحمد سامي،
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محمد رشاد
كشف أحمد سامي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه تلقى أكثر من عرض للانضمام للنادي الأهلي، لكن الحظ لم يحالفه لارتداء القميص الأحمر.


كما صرح لاعب المقاصة السابق بأنه فكر في الاعتراف للحكم بواقعة لمسة اليد الشهيرة في مباراة الفريق الفيومي أمام الزمالك بموسم 2016-2017.

وقال أحمد سامي في تصريحات على قناة "أون تايم سبورت"، "الأهلي طلب ضمي أكثر من مرة، واللعب له أمنية من أمنياتي، لكن لم يكن لي نصيب في الانضمام إليه".

وعن تخييره بين الانتقال للأهلي أو الاحتراف الأوروبي، علق "سأفضل الأهلي في حالة تساوي المقابل المادي بين العرضين، وكذلك إذا كان عرض الاحتراف من نادٍ مغمور وبدوري غير قوي".

كما تحدث سامي عن واقعة لمسة اليد بمباراة الزمالك أثناء لعبه للمقاصة، قائلا:" لاعب الكرة في المباراة قد يقوم بشيء لا إرادي أو عفوي بسبب تركيزه الشديد، لمسة اليد كانت عفوية مني بسبب تركيزي في المباراة، وكنا متقدمين وننافس على الصدارة".

واختتم "الموقف جعلني تائها في الملعب، وبعد اللعبة بعشرة دقائق فكرت أن أعترف لجهاد جريشة حكم المباراة لكن الأمر كان انتهى".
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