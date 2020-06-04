أوباما يواسي الأمريكيين السود: حياتكم مهمة .. وما حدث فرصة كبيرة للتغيير

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الاضطرابات التي أعقبت مقتل جورج فلويد، فرصة للأمريكيين ليعالجوا التحديات والمشكلات الهيكلية في المجتمع الأمريكي،وفق ماذكرت وسائل إعلام أمريكية.





وقال في حديث له : "على الرغم من أن هذه الأسابيع القليلة المأساوية كانت صعبة ومخيفة وغير مؤكدة، فقد كانت أيضًا فرصة رائعة لإيقاظ الناس لبعض القضايا الملحة".

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تابع أوباما "إنهم يقدمون لنا فرصة للعمل سويا لمعالجة الأزمات ، ولتغيير أمريكا وجعلها ترقى إلى أعلى المثل العليا".





كانت تعليقات أوباما أول خطاب له حول وفاة فلويد أمام الكاميرا (عبر تطبيق Zoom).





وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، أدان أوباما وحشية الشرطة ودعا إلى حلول سياسية لمعالجة شكاوى المتظاهرين حول العدالة الجنائية.





ووجه الرئيس السابق باراك أوباما رسالة إلى الشباب والنساء الملونين عبر أمريكا.





قال "أريد أن أتحدث مباشرة إلى الشباب والشابات الملونين في هذا البلد الذين شهدوا ،الكثير من العنف.أريدك أن تعرف أنك مهم. أريدك أن تعرف أن حياتك مهمة، وأن أحلامك مهمة. وعندما أذهب إلى المنزل وألقي نظرة على بناتي ، ساشا وماليا ، وألقي نظرة على أبناء أخي، أرى الإمكانات اللامحدودة التي تستمر في الازدهار".





أشاد أوباما بكل الشباب الذين خرجوا بسلام إلى الشوارع للاحتجاج على الظلم ، وقال إنه يأمل أن يشعروا بالأمل ، على الرغم من أحداث الأسابيع القليلة الماضية.