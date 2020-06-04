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أخبار العالم

أول إصابة بالكنيست الإسرائيلي بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن النائب في الكنيست الإسرائيلي، سامي أبو شحادة، مساء أمس الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال أبو شحادة في منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "استلمت قبل قليل نتيجة فحص كورونا الذي أجريته اليوم.. ونتيجة الفحص إيجابية".

وأضاف: "أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين ليدخل للحجر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل للإطمئنان على صحته والتقليل قدر الإمكان من نشر العدوى".

ودعا سامي أبو شحادة الجميع للتقيد بتعليمات وزارة الصحة، مشيرا إلى الفيروس مازال موجودا وينتشر بوتيرة سريعة في الفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات.

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