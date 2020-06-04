متخصصة في الشأن الأمريكي: احتجاجات الولايات المتحدة لم تحدث من قبل والحزب الديمقراطي يستغل الأحداث.. فيديو

كشفت هديل عويس، الكاتبة المتخصصة في الشأن الأمريكي، عن مستجدات الأحداث والاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل مواطن صاحب بشرة سوداء على يد الشرطة.





وقالت "عويس"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "رأي عام" المذاع عبر شاشة "تن"، مساء أمس الأربعاء، إن مشكلة أصحاب البشرة السوداء في أمريكا ليست مع الشرطة وحسب، مضيفة أن الاحتجاجات الأمريكية لم تحدث من قبل.





وأضافت هديل عويس، الكاتبة المتخصصة في الشأن الأمريكي، أن الحزب الديمقراطي يستغل الأحداث، لافتة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم جيدا أن اليسار لن يصوت لصالحه.





وأكدت الكاتبة المتخصصة في الشأن الأمريكي، أن الشرطي الذي قتل المواطن الأمريكي بدم بارد من الممكن أن يحكم عليه بـ 25 عامًا سجنًا، متابعة أن التحركات على الأرض والتظاهرات الأخير السبب في هذا الأمر بشكل واضح للجميع.



