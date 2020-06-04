AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متخصصة في الشأن الأمريكي: احتجاجات الولايات المتحدة لم تحدث من قبل والحزب الديمقراطي يستغل الأحداث.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:20 ص
تظاهرات
تظاهرات
Advertisements
عادل نصار
كشفت هديل عويس، الكاتبة المتخصصة في الشأن الأمريكي، عن مستجدات الأحداث والاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل مواطن صاحب بشرة سوداء على يد الشرطة.

وقالت "عويس"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "رأي عام" المذاع عبر شاشة "تن"، مساء أمس الأربعاء، إن مشكلة أصحاب البشرة السوداء في أمريكا ليست مع الشرطة وحسب، مضيفة أن الاحتجاجات الأمريكية لم تحدث من قبل.

وأضافت هديل عويس، الكاتبة المتخصصة في الشأن الأمريكي، أن الحزب الديمقراطي يستغل الأحداث، لافتة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم جيدا أن اليسار لن يصوت لصالحه.

وأكدت الكاتبة المتخصصة في الشأن الأمريكي، أن الشرطي الذي قتل المواطن الأمريكي بدم بارد من الممكن أن يحكم عليه بـ 25 عامًا سجنًا، متابعة أن التحركات على الأرض والتظاهرات الأخير السبب في هذا الأمر بشكل واضح للجميع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاتبة صحفية: أمريكا تمر بأصعب أسبوعين بسبب وفيات كورونا.. فيديو

وزير العدل الأمريكي: أعمال العنف من تخطيط الجماعات الفوضوية واليسارية

بعد قرار ترامب بتصنيفها منظمة إرهابية.. ما تريد معرفته عن حركة أنتيفا الأمريكية

مظاهرات أمريكا الآن .. حظر تجول من الساعة السابعة مساء في واشنطن

مصطفى بكري ينتقد موقف المنظمات الحقوقية من أحداث أمريكا

مصطفي بكري : ما رأي إخوان أمريكا في الأحداث الجارية ولا خايفين ماما تزعل منكم ؟

ترشيحاتنا

هذه مواعيد عودة الطيران العارض والمنتظم في مصر.. شاهد

أخبار الفن.. حالة رجاء الجداوي داخل العناية المركزة.. نجاة زوجة السقا من الاصابة بـ كورونا

بسبب فيديو 7 دقائق.. خالد الغندور: الأهلي قبل اعتذار محمد سراج ونسى تاريخ حسام عاشور ..فيديو

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

بالملايات.. أشخاص يصنعون سينمات داخل المنازل خلال الحظر.. صور

مقدمي الخدمات الصحية: 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من تسعيرة وزارة الصحة لمرضى كورونا

AdvertisementS

28 ألف حالة .. الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

بعد انفصالها عن زوجها وعودتها للقاهرة.. إصابة رحمة وأسرتها بفيروس كورونا

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

في أول ظهور لها.. الزوجة الثالثة لـ حسن حسنى تكشف تفاصيل خاصة عن الراحل

عداد كورونا في مصر.. 28615 إصابة و7350 "تعافي" و1088 وفاة

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

يزيد من كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من هذا الدواء

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

معلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا.. الفيروس ينتقل بالتنفس

حقيقة لعن الملائكة لمن أخّر الغسل من الجنابة.. دار الإفتاء تجيب

ينتظر عرضا مذهلا.. شوبير: حسام عاشور في حالة صدمة عنيفة عقب قرار الأهلي.. فيديو

بالكاميرات السريعة.. دراسة تكشف انتشار فيروس كورونا لمسافة 6 أمتار في الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور

على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها

بالملايات.. أشخاص يصنعون سينمات داخل المنازل خلال الحظر.. صور