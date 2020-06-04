أهم الأخبار.. بيان جديد من الحكومة بشأن كورونا.. المطار يلغي الحجر الصحي.. وتأييد حبس أحمد الفيشاوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :
استعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعها مساء اليوم، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة" اقرأ المزيد ".
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم " اقرأ المزيد ".
كشفت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة الدولي، أن سلطات المطار سمحت للركاب العائدين على الرحلات الاستثنائية، اليوم الأربعاء، بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء العزل الصحي داخل منازلهم وليس في المناطق التي خصصتها الدولة المصرية " اقرأ المزيد ".
قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر حق الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا" اقرأ المزيد " .
حذرت منظمة الصحة العالمية من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" نظرا لما يؤديه إلى مزيد من الوفيات " اقرأ المزيد " .
كشف الطبيب المعالج للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن تفاصيل حالتها الصحية داخل العناية المركزة، بعد عزلها في احد مستشفيات الاسماعيلية على خلفية اصابتها بفيروس كورونا المستجد " اقرأ المزيد ".
استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادى الأهلى رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى من تركى آل الشيخ وفقًا لما ورد بقرار مجلس إدارة النادى " اقرأ المزيد ".
بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال مع شبكة فوكس نيوز، بأنه "إذا لم يتصرف المسؤولون في مدينة نيويورك فسأتدخل بنفسي لحل المشكلة"، خرج وزير الدفاع مارك إسبر ليهدئ الأجواء بشكل عام " اقرأ المزيد ".