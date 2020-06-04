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لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:03 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قالت الدكتورة نسرين عقبة، صيدلانية مصرية ضمن فريق أبحاث هولندي لإنتاج علاج لـ فيروس كورونا، إن هناك أنواعا عدة من فيروسات كورونا وبعضها متواجد في الخفافيش.

وأضافت نسرين عقبة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "فيروسات كورونا لديها القدرة على التحور والتغيير، ونحن على علم بقدرة هذا الفيروس وقدرته على الانتشار".

وتابعت نسرين عقبة، "نستبعد فكرة أن فيروس كرورنا مصنع في معمل لأن فيروسات الكورورنا متواجدة، ولم يثبت علميا أن فيروس مصنع".

وأكملت نسرين عقبة، "لم نلحظ اختلافا في قدرة فيروس كورونا على نقل العدوى من دولة لأخرى".

ولفتت نسرين عقبة إلى أن "الفرق الوحيد الذي نحدد على أساسه انتشار فيروس كورونا أو انحساره في أي دولة هي الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس".

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