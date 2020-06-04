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منوعات

بالستائر والظلام.. حيل ذكية لإبعاد طفلك عن التليفزيون

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:55 ص
التليفزيون والأطفال
التليفزيون والأطفال
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قد يكون إبقاء الأطفال مستمتعين ومنشغلين طوال اليوم أمرًا صعبًا، ومن ناحية أخرى قد لا ترغب في أن يؤذهم جلوسهم الطويل أمام التلفاز فقط، لذا شاركت إحدى الأمهات حيلة ذكية للمساعدة في تقليل إلحاح طفلها الصغير على مشاهدة التلفزيون.

لا يتوقف طفلها البالغ من العمر عامين ونصف عن الإلحاح عليها لتركه يشاهد التلفزيون أو الأفلام في وقت مبكر من الصباح وعندما ترفض يدخل في نوبات غضب و"شقاوة" لا تنتهي.

نشرت الأم حيلتها الذكية التي لجأت إليها باستخدام الستائر على موقع التواصل الاجتماعي Reddit تقول: "لم أستطع إيقاف ابني البالغ من العمر عامين عن طلب مشاهدة التلفزيون والأفلام، ليس فقط منذ بداية استيقاظه في الصباح الباكر ولكن أيضًا على مدار اليوم بأكمله".

وقد سئمت من نوبات الغضب والإلحاح المستفز عندما أمنعه، لكن الأمر كان حله بسيطًا، فقط قم بإخفاء التلفزيون وسينسى ذلك.. هل رأيت إنها طريقة غير متوقعة لكنها مجدية".

الفكرة أنه كلما كان الشئ بعيدًا عن الأنظار، فإنه سيصبح خارج عقله بشكل لن تصدقه، قامت الأم بوضع عمودًا علقت عليه ستائر أمام التلفزيون، ومنذ اليوم الأول، كانت تفتح الستائر وتكشف التلفاز في المساء ليشاهد عرضًا واحدًا ثم يتوقف عن طلب المشاهدة طوال الوقت. 
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وتضيف الأم: "في نهاية هذا الأسبوع طلب في الغالب الذهاب إلى الفناء والذهاب إلى الحديقة، وحتى عندما شاهدنا التلفزيون، لعب بألعابه بدلًا من التحديق في الشاشة !! إنه أمر مدهش، لقد بدأ ينساه تدريجيًا".

وقد قام الآباء الآخرون بمشاركة حيل أخرى ذكية مع أطفالهم، يقول أحدهم بأن طفله البالغ من العمر 4 سنوات لا يمكنه مشاهدة التلفزيون إلا عندما يحل الظلام في الخارج لأنهم أخبروه أنه لا يعمل في الطقس المشمس، وقد اقتنع".

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