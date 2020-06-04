المفاوض المصري أكثر قوة.. الفقي: تغير موقف السودان يخدم مصالحه

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي ، إن موقف المفاوض المصري أصبح أكثر قوة عن ما كان عليه قبل في مفاوضات سد النهضة.





وأضاف مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، " المفاوض المصري كان يشعر بأن الشقيق المباشر له وهو السودان ليس داعما لوجهة النظر المصرية".





وتابع مصطفى الفقي، " الآن هناك تحول في الموقف السوداني، وهو تحول موضوعي يصب في مصلحة السودان بالدرجة الأولى ومصلحة مصر".





وأكد مصطفى الفقي أن" السودان تبنى موقفا مغايرا لأنه يخدم مصالحها والتعنت الإثيوبي استفز أطرافا كثيرة حتى خارج مصر والسودان".





ولفت مصطفى الفقي إلى أن " مصر لم تتعامل بالعنصرية تجاه أي دولة أفريقية، وإثيوبيا تتحدث عن إرث استعماري تخلصنا جميعا منه".



