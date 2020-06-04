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محافظات

إجراءات حازمة لـ تعليم دمياط بخصوص الندب والعجز

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:21 ص
تعليم دمياط
تعليم دمياط
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زينب الزغبي
عقد عادل عثمان وكيل وزارة التعليم بدمياط ، وعدد من قيادات المديرية، اجتماعا بخصوص الأمر الإدارى الذى أصدره لحصر من تم ندبه أو نقله من المدارس إلى ديوان الإدارات التعليمية. 

وأكد "عثمان" أنه طبقا لقرار رئيس الوزراء والخاص بفتح الإجازات الاستثنائية للمعلمين حرصا على عدم التكدس، لا يمنع المحافظة على التواصل المستمر بين الموجهين فى جميع الإدارات وبين المعلمين من خلال (عقد اجتماعات وعمل لقاءات عبر الإنترنت). 

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وطالب "وكيل الوزارة" بحصر العجز والزيادة بجميع الإدارات والمدارس وتطبيق الأمر الإدارى الخاص بآليات النقل أو الندب من إدارة لأخرى، مشددا على أنه عند تقديم خطاب النقل أو الندب لاعتماده يرفق به أصل طلب المعلم وبيان يوضح العجز والزيادة فى الإدارة المنقول منها والمنقول إليها فى تخصصهأمر الإداري الذي أصدره بخصوص حصر من تم ندبه أو نقله من المدارس إلى ديوان الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أنه على الجميع العمل بروح الفريق الواحد ، قائلا: القيادة فن ، تعلم كيف تحتوي الجميع وأن تكون قريبا من الجميع مع المحافظة على دورك وشخصيتك كقائد لهذا الفريق ، هذه الروح تخلق جوا من الراحة والاستقرار والجدية والتعاون. 

وأضاف "وكيل الوزارة" أنه يعتقد البعض أن التوجيه هو مجرد زيارة روتينية للمدرسة تبدأ بالتوقيع في دفتر أمن المدرسة ، ثم تسجيل زيارة بدفتر الزيارات وتنتهي بالتوقيع في خانة الانصراف، وتكون زيارته للمدرسة مجرد إجراء قام به ، علما بأن هذا ليس الدور الحقيقي للموجه ،  موضحا أن التوجيه زيارة فصلية وحضور حصص كاملة منذ بدايتها لنهايتها ،وليكون السندالذي تعتمد عليه في تقييمك للمعلم والتوجيه عقد اجتماع مع معلميك لتزويدهم بكل جديد من قرارات أو تعليمات وكذلك هوحلقات ونقاش دائم بينك وبينمعليك. 
إجراءات حازمة لـ تعليم دمياط بخصوص الندب والعجز
إجراءات حازمة لـ تعليم دمياط بخصوص الندب والعجز
إجراءات حازمة لـ تعليم دمياط بخصوص الندب والعجز
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