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رياضة

مطالبة الزمالك باللقب أمر جائز.. معتز إينو: منذ أن وعيت على الكرة والأهلي بطل القرن.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:24 ص
معتز اينو
معتز اينو
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عمرو ابوبكر
كشف معتز اينو نجم الأهلي السابق والمدير الفني لفريق  ١٤ سنة للقلعة الحمراء، عن موقفه من قضية لقب نادي القرن المثارة مؤخراََ. 

وقال إينو خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج حمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إنه منذ أن علم عن لقب نادي القرن وهو تحت طاولة الأهلي، ولم يخرج من الجزيرة حتى الآن. 

وأضاف إينو، أنه لم يعلم شيء عن سحب اللقب من الأهلي أو حتى انتقال اللقب لنادي آخر، ولكن مطالبة الزمالك باللقب أمر جائز.، ولكنه غريب والفيصل هو المحكمة الدولية. 

وأوضح: كنت ابن نادي الزمالك، ولكني أعترف أن لقب نادي القرن الحقيقي من حق الأهلي منذ عام  2000.


وتابع: لم أستطع أن  أمجد نادي على حساب نادي من أجل العمل به أو انتمائي له، سوف أحاسب على هذا الأمر، لذلك أقول ما يمليه علي ضميري. 

وقال: خلال فترة تواجدي مع الزمالك، تعرضت لضغط نفسي وإهانات كثيرة جعلتني أفقد روح لاعب الكرة، ورحلت للأهلي بكامل إرادتي. 

وأشار اينو الى أن، والدي كان يعاصر مشكلاتي مع الزمالك، ونصحني بالرحيل، والأهلي قدرني نفسياََ ومعنوياََ والقلعة الحمراء تمتاز بادارة مميزة لن تغفل عن أي لاعب. 
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