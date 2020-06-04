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برلمان

تنسيقية الأحزاب تثمن موقف إقبال الصباح بالاعتذار عن إساءة بعض الكويتيين لمصر

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:31 ص
الشيخة غقبال الصباح
الشيخة غقبال الصباح
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القسم البرلمانى
أصدرت لجنة الشئون الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا ثمنت فيه ما ورد عن الشيخة إقبال الصباح، في بادرة كريمة، بالاعتذار عما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات في حق المصريين والدولة.

كما أشادت لجنة العلاقات الخارجية بتنسبقية شباب الأحزاب بما ذكرته الشيخة إقبال الصباح من أن المصريين في قلب الكويتيين أينما كانوا داخل البلاد أو خارجها.

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الحرص على قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين.


وكانت الشيخة إقبال الصباح قد قد أكدت على قوة العلاقة المصرية الكويتية، قائلة: " بصفة شخصية وبصفتي شيخة من الأسرة الحاكمة في الكويت أرسل تحياتي إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري وإلى الشعب المصري العظيم المقيم على أرض الكويت وخارجها".

وقدمت الصباح اعتذارها الشديد على الإهانة التي طالت المصريين من المواطنه الكويتية ريم الشمري، والتي أكدت على أنها ستحاسب قانونيا على ذلك.

وقالت: "نحن شعب الكويت لا نقبل الإهانة لأي جالية تقيم على أرض الكويت خاصة المصرية التي لا يمكن نكران ما قدمته للأمة العربية جمعاء".

وأضافت الشيخة إقبال الصباح أن المكان الصحيح للشمري لابد أن يكون في مستشفى الأمراض النفسية، منوهة إلى أنها لا تمثل إلا نفسها فقط ولا تمثل الشعب الكويتي، والإساءة التي طالت المصريين دليل على وجود النية عندها لإشعال فتيل الفتنه بين الشعبين، وسوف تحاسب بالقانون.


وعبرت الصباح عن حبها الشديد لمصر، مشيرة إلى أنها هي أم الدنيا التي لا يستطيع أي شخص الاستغناء عنها، ومن يزورها مرة يكررها ألف مرة.

وأضافت أن "المصريين هم الذين علمونا في مراحل التعليم المختلفة وعلموا أولادنا، ولن ننسى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذي أمتلك قلوبنا، ونال احترامنا وأرسل إلينا الأطباء والمدرسين والمهندسين إلى الكويت".

وأعربت الشيخة الكويتية عن امتنانها وشكرها لمصر وشعبها، لما حصلت عليه من تعليم على يد الأساتذة المصريين، وحبا في مصر أرضا وجيشا وشعبا.
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