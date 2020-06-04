وفاة والدة مدرب منتخب التايكوندو إثر إصابتها بـ كورونا

أعلن عمرو سعد مخطط احمال منتخب مصر للتايكوندو عن وفاة والدته منذ قليل عقب ساعات من تأكد اصابتها بفيروس كورونا المستجد
وكتب عمرو سعد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : "ببالغ الحزن والاسى أنعى وفاة من كان يكرمني ربي من اجلها المرحومة امي الغالية الحاجة : نبيلة حسن حسين شهيدة هذا الوباء و اسئل ربي ان يتغمدها برحمته الواسعة و يتقبلها من الشهداء و ان يعاملها بالإحسان لا بالميزان و ان يلهمني و عائلتي الصبر و السلوان "
وخضع عمرو سعد لـ تحليل مسحه لكورونا عقب تاكد اصابة والدته حيث حرص مسؤولي اتحاد التايكونود على الاطمئنان على المدرب
ويذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ شهر مارس الماضي للحد من نفشي فيروس كورونا المستجد