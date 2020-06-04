وفاة والدة مدرب منتخب التايكوندو إثر إصابتها بـ كورونا

وكتب عمرو سعد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : "ببالغ

الحزن والاسى أنعى وفاة من كان يكرمني ربي من اجلها المرحومة امي الغالية الحاجة : نبيلة حسن حسين شهيدة هذا الوباء و اسئل ربي ان يتغمدها برحمته الواسعة و يتقبلها من الشهداء و ان يعاملها بالإحسان لا بالميزان و ان يلهمني و عائلتي الصبر و السلوان

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