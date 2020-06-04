AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وفاة والدة مدرب منتخب التايكوندو إثر إصابتها بـ كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:21 ص
منتخب التايكوندو
منتخب التايكوندو
Advertisements
ياسمين تيسير
أعلن عمرو سعد مخطط احمال منتخب مصر للتايكوندو عن وفاة والدته منذ قليل عقب ساعات من تأكد اصابتها بفيروس كورونا المستجد

 وكتب عمرو سعد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : "ببالغ الحزن والاسى أنعى وفاة من كان يكرمني ربي من اجلها المرحومة امي الغالية الحاجة : نبيلة حسن حسين شهيدة هذا الوباء و اسئل ربي ان يتغمدها برحمته الواسعة و يتقبلها من الشهداء و ان يعاملها بالإحسان لا بالميزان و ان يلهمني و عائلتي الصبر و السلوان " 


وخضع عمرو سعد لـ تحليل مسحه لكورونا عقب تاكد اصابة والدته حيث حرص مسؤولي اتحاد التايكونود على الاطمئنان على المدرب

ويذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ شهر مارس الماضي للحد من نفشي فيروس كورونا المستجد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مدرب منتخب مصر لـ التايكوندو يقدم تدريبات أونلاين

التايكوندو يصرف إعانة للمدربين الأكثر ضررًا من توقف النشاط الرياضي

التعليم تعلن وفاة 9 معلمين بسبب كورونا.. ونائب الوزير: ربنا يرفع عنا الوباء

ترشيحاتنا

على رحلات استثنائية.. مصر للطيران تفتح حجز السفر لدول أوربية منتصف يونيو

بـ بنطلون مقطع.. رانيا فريد شوقى تثير الجدل من أمام البحر

رئيس سياحة البرلمان: نتوقع عودة حركة الطيران يوليو أو أغسطس بإجراءات احترازية مشددة

الصحة العالمية: لا توجد أدلة على وجود دواء يقلل من وفيات كورونا

أهم الأخبار.. بيان جديد من الحكومة بشأن كورونا.. المطار يلغي الحجر الصحي.. وتأييد حبس أحمد الفيشاوي

قيام الليل كم ركعة ومتى ينتهي؟ .. وأفضل وقت للصلاة فيه

AdvertisementS

بعد صالح جمعة .. ثنائي جديد بالاهلي خارج حسابات فايلر ..فيديو

حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

الأهلي داس عليه.. خالد الغندور: الزمالك سيشارك في اعتزال حسام عاشور ..فيديو

عقب استغناء الأهلي.. حسام عاشور على أعتاب الدوري السعودي

أخبار الرياضة السعودية.. حسام عاشور ونجم بيراميدز على أعتاب دوري كأس محمد بن سلمان

وزير الرياضة يستقبل رئيس الأهلي لدراسة آليات رد هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ .. تفاصيل

كهربا يرسل ردا رسميا للفيفا على قضية الزمالك في هذا الموعد

اللجنة القانونية بـ الترجي: تتويج الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا 2019 لا يزال قائما

كارتيرون يرفض رحيل مدافع الزمالك

بعد تواصل الزمالك معه.. محمد شبانة: الأهلي يغري وليد أزارو لتمديد عقده

أخبار الرياضة.. عودة الدوري الإنجليزي.. و رد رسمي لـ الفيفا من كهربا.. ومفاوضات الزمالك مع عمرو وردة.. وتعطل رحيل بن شرقي

عودة البريميرليج.. إذاعة 29 مباراة في الدوري الإنجليزي مجانًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل آيس كريم فانيليا

بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

مظاهرات جورج فلويد تجتاح أثينا .. واشتباكات بين المحتجين والشرطة اليونانية | صور