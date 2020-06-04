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أخبار العالم

عبير موسي للغنوشي: كذبت على التونسيين أكثر من مرة

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الخميس، إن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، كذب على التونسيين مرات عديدة. 

جاء ذلك خلال جلسة جديدة عقدها البرلمان لمساءلة رئيسه على ضوء مواقفه السابقة التي أخلت بسياسة البرلمان فيما يتعلق بالوضع في ليبيا.

وأضافت موسى: "كلمت أردوغان في 20 أبريل 2020 ولم تخبر التونسين".

وكانت موسى أعلنت أنها ستكشف عن تعمد الغنوشي تنفيذ الأجندة الإخوانية، مؤكدة أن العديد من النواب تعهدوا بالإمضاء على عريضة سحب الثقة منه.

كما تعهّدت رئيسة كتلة الدستوري الحر بالكشف عن "تعمد الغنوشي تجاوز صلاحياته في السياسة الخارجية، وتمكين سياسة المحاور من التغلغل في تونس وتوريطها في زعزعة استقرار المنطقة".

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