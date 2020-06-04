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الوطنية للتدريب: مصر أدارت أزمة كورونا باحترافية وتكامل بين الجهات المعنية

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:11 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال محمد صالح، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، إن الدولة المصرية قدمت نموذجاً متميزًا، يظهر في تكامل أداء الأجهزة التنفيذية وشهدنا ترابط بين كافة الجهات المعنية لإدارة أزمة فيروس كورونا .

وأضاف محمد صالح في حواره في برنامج "قلب مصر" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كل أجهزة الدولة عملت في تناغم وتناسق من اجل تطبيق الإجراءات الاحرازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع محمد صالح: "دول متقدمة وعظمى تفوق مصر في الإمكانات الاقتصادية والصحية ولكنها انهارت بشكل كامل في مواجه الأزمة".

وأكمل محمد صالح: "الدولة المصرية قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا حتى الآن".

ولفت محمد صالح: "رد فعل الحكومة ومجلس الوزراء والقيادة السياسية على اعلى مستوى من المهنية وهذا ما جعلنا قادرين على مواجهة الأزمة".
 
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