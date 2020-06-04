أستاذ الفيروسات: الماء والصابون كافيان للقضاء على الفيروس ..فيديو

قال فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة، إن الكحول بدءا من تركيز 60% وحتى 90% فعال جدا في القضاء على الفيروسات ، لافتا إلى أن الاستخدام الأمثل للكحول يكون من خلال تعقيم الأيدي من وقت إلى الآخر خاصة خارج البيت، وشدد على ضرورة عدم الإصراف فى استخدام الكحول.





وأضاف فايد عطية، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الإفراط في استخدام الكحول يسبب تشققات جلدية، بالإضافة إلى أنها قد تسبب حساسية لبعض الناس، لافتا إلى أن في حالة عدم توافر الكحول فأن استخدام الماء والصابون كافي للقضاء على الفيروس.





وأوضح أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة، أن فيما يخص تعقيم الأسطح والإماكن يتم استخدام الكلور، وذلك بنسبة تركيز 5%، مشيرا إلى أن الإسراف في استخدام الكلور يسبب الكثير من المشاكل خاصة لأصحاب الأمراض التنفسية، لافتا إلى أن في حالة عدم وجود اختلاط وزيارات يكفي تعقيم المنزل مرة واحدة يوميا.





وأكد على احتمالية نقل عدوى فيروس كورونا من خلال الديليفري، ولذلك أوصى بضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند التعامل مع خدمة الديليفري، بالإضافة إلى إمكانية تعقيم الطعام والخضروات عن طريق استخدام الكحول، متابعا: لا يسمح استخدام الكلور لتعقيم الأطعمة.

