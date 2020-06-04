طريقة تنظيف مقاعد السيارات بقطعة قماش فقط

الرائحة الكريهة لمقصورة السيارة من العوامل التي تؤثر عليه بشكل سلبي على القيادة ويوجد عدة أسباب لوجود هذه الرائحة وهي بقايا الاطعمة والمشروبات او العفن الناتج عن وجود اتساخات أوالتدخين .





كما نصح نادي السيارات الالماني بضرورة إزالة الاتساخات كبقع القهوة والشوكولاته ولكنها تكمن في الخطورة في استخدام مادة منظفة خاطئة

ويوجد مجموعة من الخطوات التي وضعها نادي السيارات الألماني لإزالة البقع والأوساخ وهي كالتالي :





1- الحفاظ على نظافة المقاعد وعدم الاكل أو الشرب داخل السيارة قدر المستطاع .

2يجب إزالة أي شئ يقع على المقاعد بمنديل فورا .

3- يجب استخدام المنتجات معتدلة الحمضية مثل شامبو الأطفال في تنظيف فرش السيارة وليس المنظفات المنزلية القوية لانها تعتبر شديدة على فرش المقاعد .

4-يجب تجفيف المقاعد بمساعدة قطعة قماشية نظيفة وذلك حتى لا تتكون حواف متسخة .

5- حاول استخدام القليل من الماء عند تنظيف مقاعد السيارة حتى تجف المقاعد بسرعة

6- إذا كانت سيارتك مزودة بمقاعد جلدسة لاتستخدم إلى قطعة قماشية مبللة .



