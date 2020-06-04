عقب إصابة زوجة أحمد فتحي.. كهربا يتوجه بـ الدعاء لله بسبب فيروس كورونا

لجأ محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى الدعاء إلى الله تعالى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.
وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا انتشرت الامراض رددوا هذا الدعاء " اللهم انا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيىء الاسقام ..عرفوا الناس يدعاء النبي وصلوا عليه صلي الله عليه وسلم...كل واحد حيقول الدعاء ده في ميزان حسناتك "
يذكر أن الدوري المصري متوقف منذ شهر مارس الماضي وفقا لـ تعليمات مجلس الوزراء للحد من تفشي فيروس كورونا
وأعلنت أمس زوجة اللاعب احمد فتحي نجم الاهلي السابق اصابتها هي وبناتها بـ فيروس كورونا
— mahmoud kahraba (@MKahraba) June 3, 2020