لما كنت بقدم برنامج أطفال وأنا صغير.. رامي رضوان ساخرًا من نفسه

نشر الإعلامى رامى رضوان , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة له وهو صغير قام أحد متابعيه بصنعها مستخدمًا أحد البرامج على مواقع التواصل الاجتماعى.
علّق رامى على الصورة قائلاً: لما كنت بقدم برنامج أطفال وأنا صغير 😂
بشكر اللي عمل فيا العاملة دي وبعتهالي...ضحكتني وعجبتني قوي 🙏🏼😍😄
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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :
انت عسل في كل المراحل يارامي ياجميل
والنبي حلو مشاء الله ربنا يبارك فيك ويحفظك
ماشاء الله مااتغيرتش كتير
وكان رامى رضوان قد نشر عبر حسابه الشخصى على موقع الصور "انستجرام " صورة لحيوان فى إشارة ساخرة منه للوضع بعد الحظر الذين يعانون من النهم للطعام.
وعلق رامى رضوان : مش عايز اخضكم.. بس تقريبا في ظل الحظر والله.. اللبس اللي في الدولاب هينفعنا بالكتير يومين كمان. فقلت افكركم وافكر نفسي بالمقاسات اللي هنحتاجها الفترة الجاية.