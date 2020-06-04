لما كنت بقدم برنامج أطفال وأنا صغير.. رامي رضوان ساخرًا من نفسه

, عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة له وهو صغير قام أحد متابعيه بصنعها مستخدمًا أحد البرامج على مواقع التواصل الاجتماعى.

علّق رامى على الصورة قائلاً: لما كنت بقدم برنامج أطفال وأنا صغير 😂

بشكر اللي عمل فيا العاملة دي وبعتهالي...ضحكتني وعجبتني قوي 🙏🏼😍😄

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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

انت عسل في كل المراحل يارامي ياجميل

ماشاء الله مااتغيرتش كتير

وكان رامى رضوان قد نشر عبر حسابه الشخصى على موقع الصور "انستجرام " صورة لحيوان فى إشارة ساخرة منه للوضع بعد الحظر الذين يعانون من النهم للطعام.





وعلق رامى رضوان : مش عايز اخضكم.. بس تقريبا في ظل الحظر والله.. اللبس اللي في الدولاب هينفعنا بالكتير يومين كمان. فقلت افكركم وافكر نفسي بالمقاسات اللي هنحتاجها الفترة الجاية.



