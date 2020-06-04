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أخبار العالم

موريتانيا تتوقع عجزا بالموازنة بنسبة 5% بسبب كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
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أ ش أ
توقع وزير الاقتصاد الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، أن تشهد موازنة بلاده عجزا بنسبة 5 % بسبب تداعيات فيروس "كورونا المستجد".

جاء ذلك في تصريحات للوزير مساء اليوم الأربعاء خلال ختام اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بجانحة "كورونا" والتي ترأسها رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، وبثها التلفزيون الموريتاني الرسمي.

وقال ولد الداهي، إن الحكومة الموريتانية عبات 55 % من الموارد ضمن خطتها لمواجهة تداعيات الفيروس .. مشيرًا إلى أن الترتيبات جارية للحصول على النسبة المتبقية.

وقدم الوزير الموريتاني الشكر لصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية
 
واعتبر أن الوضع الاقتصادي وفق التوقعات سيصل إلى حوالي ناقص اثنان بالمائة، مما سيسفر عن عجز في الموازنة يقدر بـ5 %، مع أن التضخم لايزال متحكما فيه، وأن الأسواق ممولة بشكل جيد.
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