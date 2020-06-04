سموحة: تعيين صلاح الناهي رئيسا لقطاع الكرة ومحمود صبحي للناشئين

قرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تعيين الكابتن صلاح الناهي رئيسًا لقطاع الكرة بالنادي، وإسناد رئاسة قطاع الناشئين للكابتن محمود صبحي، ورئاسة قطاع البراعم للكابتن رماح أبو زيد.



وكان كابتن صلاح الناهي، نجم نادي الزمالك السابق، قد تولى مسئولية الإدارة الفنية لنادي الكروم لسنوات طويلة.



من جانبه، قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي، إن استثمارات النادي هي الطريق الوحيد للحفاظ على استقراره، ومن المتوقع أن تصل إجمالي إيرادات تجديد العضوية هذا العام إلي أربعين مليون جنيه في العام، بينما تبلغ مصروفات النادي من مرتبات موظفين ومدربين وإداريين ومصاريف رياضية وضرائب كسب عمل وأرباح تجارية والقيمة المضافة وغيره والشركات المساهمة وكهرباء ومياه وغاز وغيرة ما لا يقل عن ٣٠ مليون شهريا ، والنادي موقف العضوية.