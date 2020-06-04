شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور

تعتبر المعدات الوقائية مشكلة رئيسية بالنسبة للمستشفيات التي تحارب فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم كما أن العديد من أطباء الخطوط الأمامية اعتدوا في اقتنائها على التبرعات أو من مصادر شخصية.





لكن تشعر بعض النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب أن أقنعة الوجه لا تتناسب مع شكل حجابهن أو أغطية الرأس الدينية الأخرى.

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ونظرًا للنقص الذي تشهده الطواقم الطبية في المعدات الوقائية أطلقت مصممة أزياء مسلمة طرقاً إبداعية من أجل مساعدة الطبيبات والممرضات المحجبات.





استخدمت عارضة الأزياء الصومالية - الأمريكية «حليمة عدن» البالغة من العمر 22 عامًا مهاراتها في الموضة لتصميم أقنعة وجه لمن أجل الطبيبات والممرضات المحجبات في الخطوط الأمامية.





تعاونت حليمة مع شركات الأزياء الناشئة لتصميم بدائل لأقنعة N95 التي تسمح بالاستخدام السهل لأي شخص يرتدي الحجاب.



