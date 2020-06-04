على طريقة الشيف نرمين هنو.. عمل حلو طربوش ..فيديو

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل حلو طربوش بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ،ومحبب لدى الجميع .





مقادير طربوش





الكاب كيك

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبدة

1 ونصف كوب سكر

4 بيض

1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

للتزيين

كاندي ملت لون احمر

لون ذهبي

عجينة سكر

لون أسود





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طريقة تحضير طربوش





* تجهز صينية فرن





* تجهز قوالب كاب كيك





* يسخن الفرن على درجة حرارة 160





* تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا





* تمزج الزبدة مع السكر في العجان ثم يضاف البيض تدريجيًا





* يضاف الحليب، والمكونات الجافة ويقلب





* يصب الكاب كيك في القوالب





* وتخبز في الفرن 20 دقيقة





* تترك لتبرد تماما





* تذوب الشوكولاتة الحمراء وتصب فوق الطرابيش وتترك لتبرد وتتماسك تماما





* تفرد عجينة السكر وتشكل على شكل زر الطربوش



