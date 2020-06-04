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مرأة

على طريقة الشيف نرمين هنو.. عمل حلو طربوش ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:20 ص
طربوش
طربوش
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل حلو طربوش بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ،ومحبب لدى الجميع .

مقادير طربوش

الكاب كيك
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
نصف كوب زبدة 
1 ونصف كوب سكر 
4 بيض 
1 كوب حليب 
2 ملعقة كبيرة ماء زهر 
للتزيين
كاندي ملت لون احمر 
لون ذهبي 
عجينة سكر 
لون أسود

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طريقة تحضير طربوش

* تجهز صينية فرن

* تجهز قوالب كاب كيك

* يسخن الفرن على درجة حرارة 160

* تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا

* تمزج الزبدة مع السكر في العجان ثم يضاف البيض تدريجيًا

* يضاف الحليب، والمكونات الجافة ويقلب

* يصب الكاب كيك في القوالب

* وتخبز في الفرن 20 دقيقة

* تترك لتبرد تماما

* تذوب الشوكولاتة الحمراء وتصب فوق الطرابيش وتترك لتبرد وتتماسك تماما

* تفرد عجينة السكر وتشكل على شكل زر الطربوش

* يزين باللون الذهبي
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