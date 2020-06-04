على طريقة الشيف نرمين هنو.. عمل حلو طربوش ..فيديو

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل حلو طربوش بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ،ومحبب لدى الجميع .
مقادير طربوش
الكاب كيك
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زبدة
1 ونصف كوب سكر
4 بيض
1 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة ماء زهر
للتزيين
كاندي ملت لون احمر
لون ذهبي
عجينة سكر
لون أسود
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طريقة تحضير طربوش
* تجهز صينية فرن
* تجهز قوالب كاب كيك
* يسخن الفرن على درجة حرارة 160
* تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا
* تمزج الزبدة مع السكر في العجان ثم يضاف البيض تدريجيًا
* يضاف الحليب، والمكونات الجافة ويقلب
* يصب الكاب كيك في القوالب
* وتخبز في الفرن 20 دقيقة
* تترك لتبرد تماما
* تذوب الشوكولاتة الحمراء وتصب فوق الطرابيش وتترك لتبرد وتتماسك تماما
* تفرد عجينة السكر وتشكل على شكل زر الطربوش
* يزين باللون الذهبي