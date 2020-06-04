درجة الحرارة العالية.. انفجار أنبوبة غاز داخل سيارة في السعودية| فيديو

ربما لا تعلم حجم الخطر الذي تضع نفسك فيه عند حمل أسطوانة غاز في صندوق (شنطة) سيارتك، إن الأمر بمثابة "عملية انتحارية" خاصة بعد حادثة انفجار خطيرة هزت مدينة الرياض اليوم.





انتشر مقطع فيديو على موقع التغريدات تويتر لأنبوبة غاز انفجرت داخل سيارة أحد المواطنين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بفعل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد حاليًا.





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انفجرت السيارة بفعل انفجار الأنبوبة ولحسن الحظ أن صاحب السيارة التي تعرضت لأضرار بالغة لم يكن بداخلها لحظة وقوع الحادثة المفاجئة.





حذر المستخدمين من الخطورة البالغة لوضع اسطوانات الغاز داخل السيارة وتركها في ظل ارتفاع درجات الحرارة أو سخونة السيارة.





جدير بالذكر أن الدفاع المدني السعودي كان قد حذر سائقي السيارات في المملكة من ترك الأشياء القابلة للانفجار داخل السيارة مثل: عبوات الغاز المضغوطة، الولاعات وزجاجات العطور لضمان عدم وقوع خسائر في الأرواح والأموال.



