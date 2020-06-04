حدث ليلا.. استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا.. نقل فتحي نصير نجم الأهلي للعناية المركزة.. حقيقة لعن الملائكة لمن أخّر الغسل من الجنابة.. ومعلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا

قالت دار الإفتاء، إنه لا يصح شيءٌ مما درج بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.



