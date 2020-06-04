حدث ليلا.. استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا.. نقل فتحي نصير نجم الأهلي للعناية المركزة.. حقيقة لعن الملائكة لمن أخّر الغسل من الجنابة.. ومعلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 4-6-2020 نستعرضها من خلال التقرير التالي:
تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات لليوم التاسع على التوالي في العاصمة الأمريكية واشنطن وعدة ولايات أخرى احتجاجًا على مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد في مدينة مينيابوليس.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، عن إضافة 7 كيانات فرعية جديدة إلى قائمة العقوبات الأمريكية على كوبا.
سجلت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، رقمًا قياسيًا من الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "ما هي الأشياء التي يفعلها المسلم حتى يوسع الله عليه في الرزق والعطاء؟.
يعد التباعد الاجتماعي لمسافة متر على الأقل خطوة أساسية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والوقاية منه بقدر المستطاع، هذه ما أدلت به البروتوكولات والإجراءات الاحترازية على مستوى العالم، ولكن هل يمكن للفيروس الانتقال لمسافة أكبر من متر؟.
أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن حسام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي حاليًا يعيش في حالة صدمة عنيفة، بعد قرار إدارة النادي الأخيرة.
أعلنت الفنانة رحمة إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا المستجد.
وجه البرلماني التونسي ورئيس كتلة الإصلاح، طارق الفتيتي، اليوم الخميس، انتقادات شديدة لرئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، وذلك في جلسة جديدة عُقدت داخل المجلس لمساءلة رئيسه حول سياسته إزاء الوضع في ليبيا.
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى ولعل من أبرزها "جبل الحلال" و"محمود المصرى" و "راس الغول" و"رافت الهجان" وغيرها، أما فى السينما فقدم كثيرا من الأعمال منها "الساحر" و"الجينتل" و"طائر الليل الحزين" و"إعدام ميت" وغيرها.
حذر المركز الوطني الأمريكي، من موجات المد، في بيان عاجل له، منذ قليل، عقب وقوع زلزال عنيف ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
تعرض فتحي نصير نجم الاهلي والمنتخب السابق لـ وعكة صحية شديدة مساء أمس، الأربعاء، أدت إلى دخوله لـ العناية المركزة في أحد المستشفيات.
هاجمت الاعلامية بسمة وهبة الساخرين من شكل "ايمان رمضان " شقيقة النجم محمد رمضان بصيغة شديدة اللهجة ووصفت هذه الرورد القاسية الموجهة لشخصها ب "قلة أدب"
قالت دار الإفتاء، إنه لا يصح شيءٌ مما درج بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
غيرت الصين سياستها في التعامل مع طرق نقل عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما تفشي كجائحة عالمية، حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن التنفس أو التحدث قد يكون أكثر الطرق شيوعًا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز الذى لقب بالساحر، حيث قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.