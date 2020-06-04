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منوعات

مجلة Vogue تستبدل صور المشاهير بعاملات مجهولات في مواجهة كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:59 ص
Vogue
Vogue
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عزة عاطف
تكسر مجلة Vogue البريطانية نهجها المعتاد لأول مرة فيمن يظهر على أغلفة مجلاتها، فتلك المساحة المخصصة عادة للمشاهير وعارضات الأزياء تتناول اليوم أبرز النساء القويات في عصر جائحة فيروس كورونا المستجد.

كرست المجلة الشهيرة غلافها لإصدار يوليو 2020 من أجل تكريم العمال الرئيسيين الذين عملوا بلا كلل أثناء فترة الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا في بريطانيا، وقد زينت وجوههن الغلاف الأمامي للمجلة.

من بين تلك النساء كانت «أنيسة عمر» 21 سنة التي تعمل كمساعد سوبر ماركت في ويتروز بكينجز كروس، بالإضافة إلى عاملتين أخرتين إحداهن ممرضة والأخرى سائقة في محطة قطار لندن.
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أوضح رئيس تحرير المجلة «إدوارد إنينفول أو بي إي» على الإنترنت: "لقد شهدت هذه اللحظة في التاريخ تحول المجتمع اهتمامه إلى بعض الأشخاص الذين لا يتم تسليط الضوء عليهم عادةً".

وأضاف أو بي إي وفقًا لصحيفة مترو: "لهذا السبب أنا فخور بأن إصدار يوليو من British Vogue قادر على إضافة لحظة خاصة من الشكر إلى الأطباء وغيرهم على خط المواجهة يعملون بكد لإنقاذ الأرواح كل يوم". 
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