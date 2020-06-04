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منوعات

نشرة السوشيال ميديا.. صورة نادرة لـ سعد الصغير مع الراحلة وردة.. ودنيا سمير غانم تطالب جمهورها بالدعاء لـ رجاء الجداوي

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشرت الفنانة فيفى عبده عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة بجيب قصير.

نشر الإعلامى احمد شوبير عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة يدعو فيها بالشفاء العاجل للكابتن فتحى نصير؛ بعد نقله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية. 

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم, عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" دعاء لشفاء المرضى . 

نشر الفنان احمد حلمى , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له مرتديا كمامة . 

نشرت الفنانة علا رشدى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديدًا لها تتحدث فيه عن العنصرية، ويجب على الجميع تعليم أولادهم أن لا يوجد فرق بين إنسان وآخر. 

نشر الفنان سعد الصغير , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة نادرة له بصحبة الفنانة الراحلة وردة . 
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